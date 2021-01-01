  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الثلاثاء 30 مارس 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، وهم: نور جمال عزام من قرية ياسوف شرقا، ومؤنس مرعي، وساهر مرعي من قراوة بني حسان غربا.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت تلك القوات المواطنين عبد المجيد حسن من حي عين مصباح بمدينة رام الله، ومصعب سرور من بلدة نعلين غربا.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت الشاب محمد برقان (35 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه، كما نصبت حاجزا عسكريا على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي جنين، اعتقلت تلك القوات الشابين امجد خالد حسين فايد، وتامر الصفوري من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب نابلس، فيما اعتقلت الشاب أحمد حذيفة الجمل، عقب دهم منزل ذويه في مدينة جنين.

ومن بلدة الرام شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمران موسى زواهرة.

#الضفة المحتلة #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مركزية فتح تستعرض أسماء مرشحي الحركة لخوض الانتخابات

حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة

قائمة التيار الاصلاحي"المستقبل" تعلن تسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية

الحية يكشف تفاصيل حول قائمة "حماس" الانتخابية

الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

صحيفة إسرائيلية: بينيت بخطته "القذرة" ولبيد يبكي "كورونا" وعباس "يدعو ربه" ونتنياهو "يصنع العجل"

بالفيديو: الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي "حزب الله" سليم عياش

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : بدأت تظهر بؤر حمراء وتحدد موعد انحسار الموجة الثانية للوباء ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

قيادي فتحاوي: ساعات تفصلنا عن تسليم قائمتنا للمشاركة في الانتخابات

يديعوت تكشف : عملية دولية لتطعيم 7000 تاجر من غزة بتمويل قطري

انتخابات

البرغوثي يخشى ملعوباً "فتحاوياً"...نجل دحلان يصل الى غزة و معركة قانونية على الطريق

اعلان سما رسائل