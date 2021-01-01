الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، وهم: نور جمال عزام من قرية ياسوف شرقا، ومؤنس مرعي، وساهر مرعي من قراوة بني حسان غربا.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت تلك القوات المواطنين عبد المجيد حسن من حي عين مصباح بمدينة رام الله، ومصعب سرور من بلدة نعلين غربا.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت الشاب محمد برقان (35 عاما) عقب دهم منزله وتفتيشه، كما نصبت حاجزا عسكريا على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي جنين، اعتقلت تلك القوات الشابين امجد خالد حسين فايد، وتامر الصفوري من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب نابلس، فيما اعتقلت الشاب أحمد حذيفة الجمل، عقب دهم منزل ذويه في مدينة جنين.

ومن بلدة الرام شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمران موسى زواهرة.