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قناة عبرية تكشف تفاصيل تهريب 13 يهوديا إلى دولة عربية

الثلاثاء 30 مارس 2021 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف تفاصيل تهريب 13 يهوديا إلى دولة عربية



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة إسرائيلية عن تهريب 13 يهوديا يمنيا في عملية سرية إلى دولة عربية، تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل أو الإمارات.

وذكرت قناة "كان" الرسمية مساء أمس الإثنين، أن اليهود اليمنيين الـ 13 تم تهريبهم إلى مصر، ويريد بعضهم الهجرة إلى إسرائيل وهي الخطوة التي توقفت على خلفية اعتراض أحدهم على تلك الخطوة.

وأضافت أنه لم يبق أمام هؤلاء اليهود إلا الاستجابة لضغوط أقاربهم للحاق بهم إلى إسرائيل، أو الهجرة إلى الإمارات كما فعلت من قبل عائلات يهودية يمنية مؤخرا.

وبذلك لم يبق في اليمن سوى 6 مواطنين يهود من بينهم ليفي مرحافي الذي تعتقله جماعة "أنصار الله" منذ 2016 بدعوى التورط في تهريب مخطوطة توراتية قديمة إلى إسرائيل في العام نفسه.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن اليهود الواصلين إلى مصر هم من أقارب مرحافي وزاره بعضهم في سجنه قبل مغادرتهم اليمن، وقالوا إن ظروف اعتقاله قد تحسنت وتُبذل جهود متواصلة للإفراج عنه.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، قد ذكرت أمس الأول (الأحد) أن "الحوثيين" تسببوا بهجرة العائلات اليهودية الـ3 الأخيرة في اليمن.

وأضافت الصحيفة أن 13 فردا من العائلات اليهودية لم يغادروا اليمن إلى إسرائيل، بل إلى دولة أخرى ومقابل هجرتهم تعهد الحوثيون باطلاق سراح ليفي مرحافي.

فيما أوضحت قناة "i24news" الإسرائيلية أنه تم إحضار مخطوطة التوراة إلى إسرائيل في مارس/ آذار 2016 مع 17 من أبناء الجالية اليمنية، واستقبلهم في حينه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والتقطت لهم صورة مع مخطوطة التوراة، هذه الصور أثارت غضب الحوثيين الذين باشروا بالتحقيق حول ذلك واعتقلوا مرحافي، الذي لا يزال معتقلا لدى الحوثيين وتبذل الجهود لإطلاق سراحه.

#اليهود #اسرائيل #هجرة #اليمن #الامارات

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