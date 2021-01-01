الصحة بغزة : بدأت تظهر بؤر حمراء وتحدد موعد انحسار الموجة الثانية للوباء ..

غزة / سما /

قال مدير وحدة مكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة، د. رامي العبادلة انه بدأت اليوم تظهر بؤر حمراء في بعض مناطق القطاع.

وحذر العبادلة من صعود الحالة الوبائية وانتشارها وصعوبة السيطرة عليها خاصة في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

من جانبه قال مجدي ضهير نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة : "بكل صراحة الوضع الوبائي داخل قطاع غزة خطير وهناك زيادة واضحة للحالات المصابة التي تدخل المستشفيات".

وتابع ضهير قائلا :" نتابع تطورات الحالة الوبائية يومياً وبناءً على المعطيات في الميدان نحدد اتخاذ القرار إما بالتشديد أو التخفيف أو بقاء الوضع على حاله ونتوقع أن تكون الموجة الثانية للوباء قصيرة بأقصى تقدير أسبوعين وتبدأ بالانخفاض والانحسار".