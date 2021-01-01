الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة / سما /

أفادت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء سجيل 6 حالات وفاة، و785 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3247 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 610 حالات، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 64527، منها 7098 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 300 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 56819 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 180، منها 109 حالات خطرة.