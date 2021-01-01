  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء 30 مارس 2021 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أفادت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء سجيل 6 حالات وفاة، و785 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3247 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة،  أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 610 حالات، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 64527، منها 7098 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 300 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 56819 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 180، منها 109 حالات خطرة.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة

قائمة التيار الاصلاحي"المستقبل" تعلن تسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية

الحية يكشف تفاصيل حول قائمة "حماس" الانتخابية

الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

صحيفة إسرائيلية: بينيت بخطته "القذرة" ولبيد يبكي "كورونا" وعباس "يدعو ربه" ونتنياهو "يصنع العجل"

بالفيديو: الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي "حزب الله" سليم عياش

مشاهدة مباراة العراق وأوزبكستان الودية بث مباشر .. قناة السومرية

الأخبار الرئيسية

قيادي فتحاوي: ساعات تفصلنا عن تسليم قائمتنا للمشاركة في الانتخابات

انتخابات

البرغوثي يخشى ملعوباً "فتحاوياً"...نجل دحلان يصل الى غزة و معركة قانونية على الطريق

عدنان ----

قيادي بفتح يعتذر عن المشاركة في قائمة الحركة لهذا السبب...

دولتان عربيتان واسرائيل تؤيد القرار.. هل يسعى "أبو مازن" لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة؟

مروان

مصادر عبرية: مروان البرغوثي ليس ضمن قائمة فتح في الانتخابات المقبلة

اعلان سما رسائل