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قيادي فتحاوي: ساعات تفصلنا عن تسليم قائمتنا للمشاركة في الانتخابات

الثلاثاء 30 مارس 2021 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فتحاوي: ساعات تفصلنا عن تسليم قائمتنا للمشاركة في الانتخابات



رام الله / سما /

أفاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، صباح اليوم الثلاثاء، بأن ساعات قليلة تفصلهم عن تسليم قائمتهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

وقال صيدم في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، إن كل النقاشات والمداولات بشأن القائمة تسير بالشكل الصحيح للخروج بقائمة أساسها وحدة الوطن الفلسطيني.

وبشأن إجراء الانتخابات في القدس، أوضح أن القدس هي المحور الأساسي في كل اللقاءات، والرئيس محمود عباس أصر في مرسومه للانتخابات على أن تجرى الانتخابات في القدس.

وأوضح، أن عدم إجراء الانتخابات في القدس ينتقص من الهوية الفلسطينية، ومن حق المقدسيين ممارسة العملية الديمقراطية، وبدونها لن يكون هناك انتخابات.

وفي سياق متصل، نفى صيدم الأحاديث بشأن أن القيادة تلوح بإجهاض الانتخابات في حال لم تقام في القدس، منوهًا إلى أن "القيادة حتماً تريد إجرائها هناك، وعباس يريد أن يرى القدس عروس هذا العرس الديمقراطي".

#فتح #الانتخابات الفلسطينية #صبري صيدم #الانتخابات

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