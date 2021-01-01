رابط مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر في التصفيات 2021

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة فلسطين ضد السعودية بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لآسيا والمونديال.

مباراة السعودية وفلسطين مباشر تبث الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القدس والرياض والدوحة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى المفتوحة (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق فهد العتيبي.

ويقود المذيع المخضرم فهد المساعد الاستيديو التحليلي على قناة السعودية الرياضية الذي يبدأ الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، والمراسلين من أرضية ملعب اللقاء مساعد المحمود وفيصل الملوقي.

كما يشارك في الاستيديو التحليلي الكابتن خالد الشنيف وأيضا عمر الغامدي للوقوف على أبرز الحالات الفنية قبل وبعد اللقاء وبين الشوطين، إذ يتواجد الجميع في ملعب مرسول بارك الخاص بالنصر.

رابط مباراة السعودية ضد فلسطين مباشر: اضغط هنا

كما تبث هذه الموقعة المرتقبة على شاشة فلسطين الرياضية (Palestine Sport) بصوت المعلق خليل جادالله، علما أن المباراة تقام بالتزامن مع أخرى في التصفيات يلعب فيها اليابان مع مونغوليا.

وعلى الرغم من فارق الإمكانيات إلا أن منتخبنا الوطني الذي يخوض اللقاء بصفوف منقوصة وسط غياب أبرز اللاعبين، لا يعتبر المنافس السهل لا سيما حينما يواجه شقيقه السعودي في البطولات.

ولم يفز منتخب السعودية على فلسطين منذ أكثر من ست سنوات متتالية، إذ فرض التعادل السلبي بدون أهداف نسه على آخر مباراتين، وسبقهما انتصار للأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في استاد الأمير محمد.