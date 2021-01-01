رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، حالة الانعقاد الدائم للجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس محمود عباس، بهدف إقرار القائمة الرسمية للحركة للانتخابات التشريعية القادمة.

كما عنونت الصحف إقرار مجلس الوزراء الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل الى حوالي مليار دولار، إضافة لتأكيد المجلس الوطني بأن إحياء يوم الأرض كل عام تعبير على تمسك شعبنا بأرضه، وهي القضية الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ بهدف إقرار القائمة الرسمية للحركة للانتخابات التشريعية.. "مركزية فتح" في حالة انعقاد دائم برئاسة الرئيس

_ إقرار إصلاحات هيكلية إدارية ومالية لسد العجز الذي يصل إلى مليار دولار.. مجلس الوزراء يقر الموازنة ويحيلها للرئيس للمصادقة عليها.. سيتم استحداث 6000 وظيفة جديدة في مختلف القطاعات

_ الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا بمنعه من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام

_ 18 وفاة و1786 إصابة بـ "كورونا" و"الصحة" تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" بدعم من الصين.. تشكيل لجنة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئة المستقلة والصحة العالمية لمتابعة توزيع اللقاحات

_ بناء على تعليمات الرئيس: "الخارجية" تستدعي سفراء 3 دول أوروبية

_ في ذكرى يوم الأرض: "الوطني" يدعو لتعزيز وحدة شعبنا ومقاومة مخططات الاستيطان والتهويد.. "فتح": الأرض جوهر الصراع وسنواصل الكفاح لتحريرها من الاحتلال

_ خبير أوبئة لـ"الحياة الجديدة": موجة جديدة من "كورونا" قد تضرب فلسطين بقوة

_ لجنة الانتخابات تعلن تسلم طلبات ترشح 15 قائمة تم قبول خمس منها

_ تقرير لـ "الصحة العالمية" وخبراء صينيين: انتقال كورونا إلى الإنسان عبر حيوان فرضية محتملة جدا

_ لازاريني في مخيم عين الحلوة والمطالب تحاكي الأزمات المستعرة في لبنان

الأيام:

_ "كورونا": 18 وفاة، و1786 إصابة جديدة.. فلسطين تتسلم 100 ألف جرعة لقاح صيني

_ "مركزية فتح" في حالة انعقاد دائم لإقرار القائمة الانتخابية للحركة

_ الحكومة تقر الموازنة العامة لسنة 2021.. استحداث 6000 وظيفة من خلال المشاريع

_ لجنة الانتخابات تسلمت طلبات ترشح15 قائمة لخوض انتخابات "التشريعي"

_ الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام

_ مستوطنون يقتحمون موقعًا في جبل عيبال وصد محاولة اقتحام أخرى في قرية الناقورة

_ الشرطة الإسرائيلية تعدم شابًا فلسطينيًا في حيفا

_ نقابة الأطباء تخفف الفعاليات الاحتجاجية على أمل إنهاء الأزمة القائمة مع الحكومة

_ استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة

القدس:

_ مئات المستوطنين يقتحمون موقعا أثريًا على قمة جبل عيبال ويقطعون أشجارا في حارس

_ مجلس الوزراء يقر الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ويحيلها للرئيس للمصادقة عليها

_ 25 ألف جرعة استرازينكا اليوم و٤٨ ألفا الأسبوع القادم

_ مركزية "فتح" تستعرض الأسماء المرشحة لـ "التشريعي"

_ تسليم محافظ القدس قرارا بمنعه من دخول الضفة والعمل بمكتبه في الرام

_ 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع.. الكيلة: 69055 مواطنا تلقوا الطعومات المضادة حتى الآن

_ لجنة الانتخابات تعلن تسلم طلبات ترشح 15 قائمة

_ الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يحيي اليوم ذكرى "يوم الأرض"

_ الشرطة الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا في حيفا

_ الإفراج عن الأسير مجد عبد الرحيم بربر

_ دراسة: لقاحا فايزر وموديرنا يمنعان العدوى بالفيروس المستجد