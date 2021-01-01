الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت 3 مواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور جمال عزام من قرية ياسوف شرقا، ومؤنس مرعي من قراوة بني حسان غربا، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت الشاب محمد برفان (35 عامًا) عقب دهم منزله وتفتيشه.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد المجيد حسن من حي عين مصباح بمدينة رام الله، ومصعب سرور من بلدة نعلين غربًا، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.