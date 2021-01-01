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السلطات الأمريكية: لقاحا "فايزر" و"موديرنا" أظهرا نسبة فاعلية 90%

الثلاثاء 30 مارس 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الأمريكية: لقاحا "فايزر" و"موديرنا" أظهرا نسبة فاعلية 90%



وكالات

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن التجارب على لقاحي "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيين أظهرت فاعلية عالية لهما ضد فيروس كورونا.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها المراكز الأمريكية وتم الإعلان عنها يوم الاثنين، أن فاعلية اللقاحين بلغت 90% لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من أي واحد من اللقاحين خلال الفترة من منتصف ديسمبر وحتى منتصف مارس الجاري.

وشملت الدراسة 3950 شخصا في 6 ولايات أمريكية، هي أريزونا وفلوريدا ومينيسوتا وأوريغون وتكساس ويوتا.

وأشارت الدراسة إلى أنه حتى الجرعة الأولى من اللقاحين كانت فعاليتها ضد الفيروس بنسبة 80%.

وأضافت المراكز أن الدراسة تدل على أن اللقاحين لا يحميان الناس من فيروس كورونا فحسب، بل ويعالجان العدوى عندما لا يظهر أي أعراض لها.

وحسب إحصاءات السلطات الأمريكية، فإن أكثر من 140 مليون أمريكي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، وتلقى 3 ملايين شخص جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، فيما تم تطعيم أكثر من 51 مليون أمريكي بالجرعتين.

المصدر: قناة "إن بي سي" الأمريكية

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