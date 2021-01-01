يديعوت تكشف : عملية دولية لتطعيم 7 آلاف تاجر من غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه بدأت في الشهر الماضي عملية دولية تهدف إلى تطعيم 7 آلاف تاجر من سكان قطاع غزة بلقاح مضاد لفيروس كورونا، خلال عملية تنقلهم بانتظام طوال أيام الأسبوع إلى إسرائيل والضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، قولها، إن هؤلاء التجار يتنقلون إلى إسرائيل والضفة بانتظام رغم وباء كورونا، مشيرةً إلى أن حركة تنقلهم توقفت العام الماضي بشكل كامل بسبب إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" من قبل حكومة حماس بغزة، للسيطرة على انتشار الوباء.

وبينت أنه تم تشكيل خطة دولية مؤخرًا من شأنها أن تسمح للتجار بالحصول على التطعيم، وتمت الموافقة على المخطط من قبل حكومة حماس، في حين أن إسرائيل من غير المتوقع أن تعارضها وأبدت استعدادها للالتزام به.

ووفقًا للمخطط، فإن قطر ستكون هي الدولة الممولة لشراء 14 آلاف جرعة لقاح، بحيث يحصل كل تاجر على جرعتان، من صنع شركة فايزر، وسيكون مجمع التطعيم في الجانب الإسرائيلي من حاجز "إيرز"، وسيكون طاقم التلقيح من الأجانب وعلى الأرجح أعضاء في إحدى المنظمات الدولية، على أن يكون هذا المخطط جزءًا من خطة تفاهمات الهدوء بين إسرائيل وغزة.

"القدس"