قتل الشرطة لشاب من حيفا و تشكيل الحكومة يتصدر عناوين المواقع العبرية

القدس المحتلة/سما/

قتل الشرطة لشاب يعاني من مشاكل نفسية في حيفا، والمشارورات الحزبية لتشكيل الحكومة، القضايا المركزية في المواقع الإخبارية صباح اليوم الثلاثاء.

يديعوت أحرنوت :

حيفا: منير قُتل بإطلاق النار من شرطي، وأقاربه يقولون ” التصوير جزئي”.

أنباء عن أن الولايات المتحدة ستقدم عرضاً لإيران للبدء في مفاوضات مباشرة.

نتنياهو للمدير التنفيذي لشركة فايزر: على خلفية الأزمة السياسية انتظروا مع صفقة شراء اللقاحات.

حل أزمة السفينة العالقة في قناة السويس، والملاحة عادت كالمعتاد.

الثماني نساء الحوامل في حالة الخطر بسبب الإصابة بالكورونا، سبع منهن لم يتلقين اللقاح.

هآرتس:

درعي وليتسمان قالوا أنهم سيوصون بنتنياهو لرئاسة الحكومة، لكن أحزابهم تواجه معضلة.

الأزمة السياسية في التصويت على شراء اللقاحات، يخفي الجدل الحقيقي.

أنباء عن عرض أمريكي إيران هذا الأسبوع للعودة للمفاوضات.

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر من السفر لمجموعة من الدول، منها الإمارات ومصر وتركيا والأردن.

الرئيس الفرنسي يرفض فرض إغلاق، والأطباء يحذرون من عدم تحملهم الضغط.

القناة 12 العبرية:

أسبوع على موعد التكليف برئلسة الحكومة، نتنياهو، ساعر، بنت ولبيد، من سيشكل الحكومة؟.

تراجع عدد المخالفات قبيل إلغاء ارتداء الكمامات في الخارج.

العثور على المكالمات التي حذفت من الهاتف الخلوي للمدير التنفيذي السابق لموقع واللا نيوز.

لتهيئة الأرضية للمشاركة في الحكومة، القائمة العربية الموحدة تنوي التوجه للجمهور في رسالة تاريخية للحديث عن تعاون عربي يهودي.

واللا نيوز:

معركة روايات في حيفا، شرطي مُدرب لا يقتل بإطلاق النار شخص يعاني من مشاكل نفسية.

ليتسمان من يهدوت هتوراه أعلن عن أنه سيوصي بنتنياهو لتشكيل الحكومة.

128 حالة كورونا في ال24 ساعة الماضية.

خمسة ضد واحد، خصوم نتنياهو من الصعب عليهم التوحد، وهو يمكنه الشعور بالأمان.

قبيل عودة الحركة السياحية، مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حذر من عمليات إيرانية ضد إسرائيليين.

إسرائيل اليوم:

عرض أمريكي لإيران، تخفيف العقوبات مقابل تخفيض تخصيب اليورانيوم.

مؤشرات على أن إيران ستغلق مفاعل نووي كبير.

معسكر اليسار يمارس ضغوط على الرئيس ريفلن.

تطوير القبة الحديدية لمواجهة التهديدات الجديدة.

نتنياهو في أحاديث مغلقة:” إن انضم لي بنت سأشكل ائتلاف (61) .

كان الإخبارية:

مقربون من جدعون ساعر: يذهب لحكومة لبيد فقط مع نفتالي بنت.

الشرطي الذي قتل الشاب عنبتاوي في حيفا يدعي:” شعرت بخطر على حياتي”.

تهريب يهود من اليمن: تهريب الأسرة إلى مصر وتفكر في الانتقال إلى “إسرائيل” أو الإمارات.

لقاحات فايزر ومودرنا تشكل حماية 90% من العدوى.