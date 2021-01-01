الأحمد يكشف عن عقبة جديدة في طريق إجراء الانتخابات التشريعية

رام الله/سما/

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الإثنين، عن عقبة جديدة في طريق إجراء الانتخابات التشريعية.

وقال الأحمد: "لدينا معلومات مؤكدة بأن إسرائيل أبلغت المراقبين الدوليين وخاصة الأوروبيين، تحت ذريعة كورونا، ألا يحضروا وهذه عقبة".

وأكد الأحمد، في تصريحات أدلى بها لتلفزيون فلسطين" على أنه "لا انتخابات برلمانية بدون القدس"، وعلى أن القدس شريك رئيس في الانتخابات".

وشدد عزام على أنه "لا تراجع عن قرار إجراء الانتخابات التشريعية والقدس العاصمة شريكة رئيسية في الانتخابات المقبلة".



وحول آخر تطورات القائمة الانتخابية لحركة فتح، قال الأحمد إن "الحركة ستسلم قائمتها لانتخابات المجلس التشريعي الأربعاء".

يذكر أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية تنتهي الأربعاء المقبل.