الطقس: أجواء معتدلة

رام الله/سما/

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة نهاراً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الظل في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتكون الرياح غربية.

ويوم غد الأربعاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو غائم جزئي وبارد صباحاً ومساءاً بينما يبقى الجو باردا نسبياً في ساعات الصباح.

ويوم الخميس تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف ويسود جو بارد صباحاً ومساءاً وليلاً ، وتتهيأ الفرصة لزخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

ويوم الجمعة توالي الحرارة الانخفاض وتتهيا الفرصة لتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد ويسود جو بارد نسبي إلى بارد في المناطق الجبلية.