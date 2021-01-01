الشاباك يحذر الاسرائيليين من زيارة الامارات متذرعا بتهديد إيراني

القدس المحتلة/سما/

حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الإثنين، المواطنين الإسرائيليين من السفر إلى الإمارات والبحرين ودول أخرى وحثهم على الامتناع عن ذلك، بادعاء وجود "تهديد بشن هجمات إيرانية على أهداف إسرائيلية".

وقال ما يسمى بمكتب "مكافحة الإرهاب" التابع لجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيان: "تشير تقديراتنا إلى أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية".

وحدد الجهاز جورجيا وأذربيجان وأبوظبي ودبي والبحرين، وإقليم كردستان العراق وكذلك تركيا والأردن ومصر كمناطق يجب تجنبها.

يذكر أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاقية للتحالف مع إسرائيل وتطبيع العلاقات الدبلوماسية معها، العام الماضي، بموجب اتفاقيات أبرمت بوساطة الولايات المتحدة.

وبعد إقامة علاقات مع إسرائيل العام الماضي، أصبحت الإمارات وجهة رائجة للسائحين الإسرائيليين، حتى بعد إصدار تحذير سفر مماثل في السابق.