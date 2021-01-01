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خدمات النصيرات يفوز على المجمع الاسلامي..فيديو

الثلاثاء 30 مارس 2021 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يفوز على المجمع الاسلامي..فيديو



غزة/سما/

حقق فريق خدمات النصيرات "الغواصات الصفراء" فوزاً ثميناً على حساب مضيفه المجمع الإسلامي بهدفين لهدف مساء الاثنين في ملعب اليرموك بمدينة غزة, في افتتاح منافسات الأسبوع 11، والأخير من مرحلة الذهاب لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم في قطاع غزة.

وسجل "للغواصات" جلال أبو يوسف، ويوسف داوود في الدقيقتين 39، و93 على التوالي، فيما دون هدف المجمع الوحيد شادي بصلة بالدقيقة 60, ليرتفع رصيد "الغواصات" إلى 22 نقطة في المركز الأول، والصدارة "مؤقتًا", وبقي رصيد المجمع 13 نقطة بالمركز التاسع، وبفارق الأهداف خلف نماء، وخدمات البريج على الترتيب.

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