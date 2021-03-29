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الرئيس عبد المجيد تبون يهنئ الخضر

الثلاثاء 30 مارس 2021 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عبد المجيد تبون يهنئ الخضر



الجزائر /سما/

هنأ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين المنتخب الجزائري ،وقال  في تغريدة عبر تويتر قال فيها  "شكرًا لمنتخبنا الوطني على هذا المشوا  المميز في التأهل لكأس إفريقيا، و الانجاز الباهر في تحقيق 24 مباراة متتالية بلا انهزام تحت قيادة المدرب المقتدر جمال بلماضي.

وأضاف "تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في تصفيات كأس العالم 2022. كلنا ندعمكم يا أبطال"

#الرئيس عبد المجيد تبون #الجزائر #مباراة الجزائر وبوتسوانا #تبون يعلق على مباراة الجزائر وبوتسوانا

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