الرئيس عبد المجيد تبون يهنئ الخضر

الجزائر /سما/
هنأ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين المنتخب الجزائري ،وقال في تغريدة عبر تويتر قال فيها "شكرًا لمنتخبنا الوطني على هذا المشوا المميز في التأهل لكأس إفريقيا، و الانجاز الباهر في تحقيق 24 مباراة متتالية بلا انهزام تحت قيادة المدرب المقتدر جمال بلماضي.
وأضاف "تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في تصفيات كأس العالم 2022. كلنا ندعمكم يا أبطال"
شكرًا لمنتخبنا الوطني على هذا المشوار المميز في التأهل لكأس إفريقيا، و الانجاز الباهر في تحقيق 24 مباراة متتالية بلا انهزام تحت قيادة المدرب المقتدر جمال بلماضي. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في تصفيات كأس العالم 2022. كلنا ندعمكم يا أبطال.— عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) March 29, 2021