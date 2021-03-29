الرئيس عبد المجيد تبون يهنئ الخضر

الجزائر /سما/

هنأ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الاثنين المنتخب الجزائري ،وقال في تغريدة عبر تويتر قال فيها "شكرًا لمنتخبنا الوطني على هذا المشوا المميز في التأهل لكأس إفريقيا، و الانجاز الباهر في تحقيق 24 مباراة متتالية بلا انهزام تحت قيادة المدرب المقتدر جمال بلماضي.

وأضاف "تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق في تصفيات كأس العالم 2022. كلنا ندعمكم يا أبطال"