العبيدية يعتلي صدارة الدرجة الأولى و أهلي قلقيلية يزيح مركز طولكرم عن الصدارة

الخليل/سما/

اعتلى فريق شباب العبيدية صدارة دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" بكرة القدم، بعد أن فاز على "القوات الفلسطينية" بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، ضمن الأسبوع الـ20.

وبهذا الفوز، يعود العبيدية مجددا إلى الصدارة بعد أن فقدها لأسبوعين متتاليين، رافعا رصيده إلى 41 نقطة، أما "القوات" فبقي يعاني من شبح الهبوط عندما توقف رصيده عند النقطة 23 في الترتيب السابع .

وجاءت المباراة مثيرة وندية واستطاع العبيدية افتتاح باب التهديف عند الدقيقة 12، عبر لاعبه محمد أبو ريدة، وبعد الهدف دخل "القوات" أجواء المباراة واندفع مهاجما بحثا عن تعديل النتيجة وتحقق له ذلك في الدقيقة 31 بواسطة أحمد شبيطة .

وفي الشوط الثاني، خطف العبيدية هدفه الثاني في الدقيقة 71 بواسطة محمد هاشم العصا، لتنتهي المباراة بفوزه بهدفين لهدف.

وفي مباراة ثانية أقيمت على ملعب الجامعة الأمريكية في جنين، أزاح أهلي قلقيلية، مركز طولكرم "السمران" عندما ألحق به هزيمة بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وهذه الخسارة أزاحت "السمران" عن الصدارة محتلا الوصافة برصيد 40 نقطة، فيما تبقى للأهلي بصيص أمل لحجز بطاقة نحو المحترفين رافعا رصيده إلى 36 نقطة في الترتيب الخامس.

واستهل "الأهلي" أهداف المباراة في الدقيقة 26 عبر لاعبه رشيد شواهنة، قبل أن يعدل "السمران" في الدقيقة 48 بواسطة هدافه الأول خالد سالم .وقبل نهاية الشوط الأول أعاد "الأهلي" تقدمه بهدف ثان حمل توقيع أحمد مساعد .

وفي الشوط الثاني، ومع الدقيقة 69 وسع الأهلي الفارق بهدف ثالث عن طريق صاحب الهدف الأول شواهنة، وفي الدقيقة 75 احتسب الحكم ضربة جزاء للسمران انبرى لها بنجاح خالد سالم مقلصا الفارق .