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الجزائر تمطر بوتسوانا بخماسية..فيديو

الثلاثاء 30 مارس 2021 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تمطر بوتسوانا بخماسية..فيديو



الجزائر/سما/

حقق المنتخب الجزائري فوزا كبيرا بخماسية نظيفة أمام ضيفه البوتسواني، اليوم الإثنين، في الجولة السادسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021).

خماسية "المحاربون" وقعها مهدي زفان (24) وسفيان فيغولي (58) ورياض محرز (64) وبغداد بونجاح (72) وفريد بولاية (88).

بداية المواجهة، شهدت دخولا محتشما من جانب الجزائريين، حيث ارتكز اللعب في وسط الملعب، ما سمح للمنتخب البوتسواني بتسجيل أولى فرص المباراة، حيث تقدم المهاجم كوباميلو وسدد كرة صدها الحارس أوكيدجة.

رد فعل المحاربون جاء في الدقيقة 24، حيث استغل المدافع زفان خطأ الحارس البوتسواني في تشتيت تسديدة محرز، ليضع الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني، وجه المدرب بلماضي تعليمات للاعبيه بضرورة إضافة أهداف، وهو ما حدث في الدقيقة 54، حيث استلم محرز كرة داخل منطقة العمليات، قبل أن يتلاعب بالدفاع ويوزع كرة على شكل تسديدة حولها فيجولي برأسية قوية إلى الشباك.

وفي الدقيقة 63، أعلن الحكم ركلة جزاء بعد خطأ على بلايلي، لينجح القائد رياض محرز في إضافة الثالث.

المد الهجومي للخضر تواصل، حيث نجح في تسجيل الرابع عبر بونجاح في الدقيقة 72، حيث استلم تمريرة من بلايلي وراوغ مدافعين قبل أن يسكن الكرة الشباك.

وفي الدقيقة 88 قاد محرز هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يمرر الكرة لبولاية الذي لم يتوان عن وضع الكرة في الشباك.

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