سيبقي يوم الأرض خالداً في وجدان الشعب الفلسطيني ..!! بقلم: محمد جودة

غزة / سما /

تأتي ذكرى يوم الأرض وشعبنا يتعرض لجائحة فيروس كورونا وانشغاله بمختلف مكوناته السياسية والوطنية و الاجتماعية لمنع تفشيه ، لكن هذا لن يمنعه من إحياء هذه المناسبة بالسبل والوسائل المتاحة وبما لا يتعارض مع الإجراءات الوقائية السائدة في أراضينا الفلسطينية.

لقد شكل يوم الأرض هو يوماً مميزاً لتجسيد وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في الوطن والشتات للتعبير عن إرادة النضال والكفاح لإنهاء منظومة الاحتلال والتمييز العنصري في كل فلسطين ، وهو يوم يجب الحفاظ فيه علي حق شعبنا في أرضه ووطنه ورفضه لكل المخططات العدوانية التي تستهدف الضم والاستيطان بكل أشكاله ، والتأكيد فيه أن شعبنا ماض ٍ بمسيرته الكفاحية والدفاع عنها في مواجهة الاحتلال وبطشه وعدوانه وعنصريته .

إن المضي قدماً علي عهد الوفاء لشهداء شعبنا وفي طليعتهم شهداء يوم الأرض ، للدفاع عن الأرض الفلسطينية والتصدي لممارسات الاحتلال الذي يمعن في نهب الأرض وسرقتها والاستيلاء عليها ، هو واجب وطني وديني وأخلاقي و علي أبناء شعبنا الصمود والثبات من أجله ، وأن أي محاولة للتفريط بالأرض أو التنازل عنها هو عنوان للتخاذل والذل والعار، لن يغفر الشعب الفلسطيني لمن يتساوق معه أو يساوم فيه أو عليه .

لذلك فإن ضرورة مواصلة المقاومة الشعبية الباسلة للتصدي للمشاريع التصفوية ولإسقاط محاولات فرض الضم والأسرلة والتهويد التي ما انفك غلاة المتطرفين في دولة الاحتلال الفاشية من محاولات تنفيذها وفق مخططاتهم العنصرية ، تستوجب من وسائل الاعلام الفلسطينية كافة ضرورة تسليط الضوء علي هذه الذكري الخالدة في الوجدان الفلسطيني وتعزيز الرواية الوطنية الهادفة لتمسك شعبنا بأرضه وانغراسه وتجذره بها ورفضه للتنازل عنها أو التقريط فيها .

وهنا لابد من توجيه التحية والاجلال للفلاحين والمزارعين البواسل الصامدين في أراضيهم رغم ما يتعرضون له من اعتداءات على يد جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ، هؤلاء الجنود الكادحين الذين أثبتوا مدي عطائهم المتواصل خاصة في ظروف مواجهة وباء كورونا في حماية الأرض والحفاظ عليها ، مما يتطلب ذلك ضرورة توفير مقومات الدعم والإسناد لهم و تعزيز صمودهم ودعم منتجاتهم الوطنية ومقاطعة منتجات الاحتلال .

ختاماً لابد من القول أن الوفاء الجاد للأرض و للشهداء يتطلب تحقيق الوحدة الفلسطينية والالتفاف حول الإستراتيجية الوطنية الكفاحية الموحدة لإسقاط المخططات الرامية لطمس و شطب قضيتنا العادلة وفي مقدمتها الضم والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض الفلسطينية وكل محاولات التطهير العرقي التي يتعرض له شعبنا , وسيبقي يوم الأرض خالداً في وجدان الشعب الفلسطيني حتي تحقيق حلمه وتطلعه نحو الدولة والحرية والاستقلال والانعتاق من نير الاحتلال .