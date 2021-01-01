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الشيخ نافذ عزام: متجذرون في أرضنا ومتمسكون بمسيرة الدفاع عنها

الإثنين 29 مارس 2021 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ نافذ عزام: متجذرون في أرضنا ومتمسكون بمسيرة الدفاع عنها



غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، أن الفلسطينيين متجذرون في أرضهم ومستمرون في مسيرة الدفاع المباركة عنها.

وقال الشيخ عزام في تصريح صحفي اليوم الاثنين لمناسبة الذكرى الخامس والأربعين ليوم الأرض: نؤكد التحامنا بأرضنا، وتجذرنا فيها، واستمرار مسيرة الدفاع المباركة عنها" موضحا أن الفلسطيني لا يمكن بحال أن يغفل عن غايته التي تتمثل بتحرير أرضه؛ مهما احتدت آلامه، وعصفت بحياته المصاعب، واشتدت حوله المخاطر.

وأضاف: "لهذه الأرض معنىً لا يفقهه إلا أصحابها الحقيقيون، ومهما صال أعداؤنا وجالوا عليها، فإن هذا لن يدوم طويلاً".

وزاد الشيخ عزام بالقول: على هذه الأرض تحطمت إمبراطوريات وممالك عظيمة، ففيها لغزٌ تتوارثه الأجيال، وكرامة أهلها أغلى ما يملكون".

وتابع: في يوم الأرض، نستذكر الشهداء الأطهار، الذين تخضبت دماؤهم بأرضهم، فكانوا بحق قناديل تُنير طريقنا نحو النصر والتمكين".

#الجهاد الاسلامي #نافذ عزام #يوم الارض

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