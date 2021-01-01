نتنياهو: سأنجح في تشكيل ائتلاف حكومي في هذه الحالة

القدس المحتلة /سما/ صحيفة القدس

ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم الاثنين، إن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، قال خلال محادثات مغلقة، بإنه في حال انضم إليه نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، فإنه سينجح في تشكيل ائتلاف حكومي من 61 مقعدًا.

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو لم يوضح من هم أعضاء الكنيست الآخرين الذين سينضمون للائتلاف، خاصةً وأنه في حال تحالف مع بينيت سيصل فقط إلى 59 مقعدًا.

ووفقًا لنتنياهو فإن هناك عدة خيارات للوصول لـ 61 مقعدًا لكن من أجل عدم تعريض إمكانية تحقيق هذا الهدف للخطر، فلن يصفح عن المزيد حاليًا.

ويشير الموقع إلى أن نتنياهو قلق للغاية من احتمال أن ينضم بينيت إلى معسكر خصومه، معتبرًا نتنياهو مثل هذه الخطوة بمثابة تأكيد لتحذيراته عشية الانتخابات بأن بينيت سينضم لليسار ويكون ضمن حكومة يسارية مكونة من خليط.

ومن جهته لا زال بينيت يحافظ على خياراته سرًا ولم يوضح موقفه بشكل علني.