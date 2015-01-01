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هنية يلتقي رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس

الإثنين 29 مارس 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس



اسطنبول /سما/

 التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة عصر اليوم الإثنين السيد حميد الأحمر، رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس، وعددا من أعضاء ومؤسسي الرابطة، حيث دار بحث معمق حول المدينة المقدسة والأوضاع الصعبة التي تمر بها، وسبل دعم وإسناد أهلها والتخفيف من معاناتهم حتى يكتب الله تحرير المدينة.

وجرى استعراض ما تعانيه مدينة القدس المحتلة من تحديات والتي آخرها المخطط الصهيوني لهدم عشرات المنازل في حي الشيخ جراح وسياسة التهجير الممنهج التي تقوم بها قوات الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين في إطار محاولات تهويد المدينة.

واستمع رئيس الحركة إلى الجهود التي تقوم بها رابطة برلمانيون من أجل القدس لحماية المسجد الأقصى والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ونصرته على المستويين الشعبي والرسمي لاسترداد حقوقه المشروعة.

كما استعرض خلال اللقاء مسار البناء الوطني الفلسطيني الداخلي عبر إجراء الانتخابات بمستوياتها الثلاثة التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني وصولا لتحقيق المصالحة الشاملة على قاعدة تحقيق الشراكة بين مختلف الأطياف السياسية للشعب الفلسطيني.وبحث الحضور في التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بها وسبل مواجهتها واستراتيجيات العمل المطلوبة وطنيا وإقليميا ودوليا، وخاصة في الإطار البرلماني الذي تمثله رابطة برلمانيون لأجل القدس.
يذكر أن رابطة برلمانيون لأجل القدس ومقرها في إسطنبول تأسست عام 2015 وهي أول منصة برلمانية تعنى بتفعيل وتنسيق دور البرلمانيين في العالم تجاه القدس وفلسطين، وتتألف من أكثر من 1500 عضو من البرلمانيين المسلمين وغير المسلمين من 73 دولة.

#اسماعيل هنية #حركة حماس #القدس المحتلة #الانتهاكات الإسرائيلية #رابطة برلمانيون لأجل القدس

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