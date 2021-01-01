مستوطنون يستولون على طريق زراعية ويقطعون أشجار زيتون في سلفيت

سلفيت /سما/

قطع مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، أشجار زيتون وهدموا عددا من السلاسل الحجرية، بعد استيلائهم على طريق زراعية يستخدمها المزارعون غرب قرية حارس شمال غرب سلفيت.

وقال رئيس مجلس حارس، عمر سمارة، إن مستوطنين من مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي القرية وبلدة دير استيا المجاورة، قاموا بقطع الأشجار التي تعود ملكيتها للمواطنة عائشة قاسم، وهدموا سلاسل حجرية وخربوا أراض مملوكة لأبناء المرحوم يوسف صوف.

وأضاف: يهدف المستوطنون من خلال الاستيلاء على الطريق وتوسعتها، إلى إيجاد طريق بديل لهم، رغم أنهم يملكون طريقا إلى المستوطنة.