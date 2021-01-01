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الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا بمنعه من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام

الإثنين 29 مارس 2021 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا بمنعه من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام



القدس المحتلة / سما /

 سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث قرارا يقضي بمنعه من دخول مناطق الضفة الغربية، والوصول إلى مقر عمله في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يقيد الاحتلال فيها حركة المحافظ غيث في الضفة.

وفي تعقيبه على القرار، شدد غيث على أن شعبنا سيقف كما كان دائما سدا منيعا وصخرة تتحطم عليها كافة المشاريع التصفوية، مؤكدا أن "حقنا في أرضنا واستمرار العمل للانعتاق من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وممارسة سيادتنا الطبيعية هو حق ثابت، ولا يمكن لكل هذا الإجرام والتنكيل أن يحول ما بيننا وبين المضي قدما نحو رفع هذا الظلم الذي طال أمده".

ويذكر أن المحافظ غيث تعرض لـ 27 عملية اعتقال منذ توليه منصبه محافظا للقدس.

#سلطات الاحتلال #محافظ القدس #عدنان غيث #مناطق الضفة

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