وصول 3 محطات لإنتاج الأكسجين إلى قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء يوم الاثنين، عن وصول 3 محطات لانتاج الأكسجين الى قطاع غزة، وذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الصحة في تعظيم الجهوزية لمواجهة تطورات الحالة الوبائية.

وأفاد مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة م. بسام الحمدين: بوصول 3 محطات لانتاج الأكسجين الى قطاع غزة، محطة مقدمة من مؤسسة نورواك النرويجية ، ومحطتين من مؤسسة العون الطبي بريطانيا .

ولفت الى أن المحطات الثلاث ستوزع في مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء الطبي ، منوها الى أن القدرة الانتاجية لكل محطة 470 لتر في الدقيقة .

وبين أن اضافة المحطات الثلاث تتويج لجهود كبيرة بذلتها وزارة الصحة مع شركائها الداعمين من أجل تعزيز الجهوزية وموائمة تطورات الحالة الوبائية ومواجهة جائحة كوفيد 19.

وأوضح أن المحطات ستعمل على تعظيم الجهوزية لانتاج الاكسجين في مستشفيات وأقسام العزل في ظل تزايد الاصابات بفيروس كورونا .

















