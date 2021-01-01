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بعد اكتشاف مجموعة من الإصابات في غزة

الصحة بغزة تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: لا تثير القلق.. واغلاق القطاع متعلق بتطور الحالة الوبائية

الإثنين 29 مارس 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: لا تثير القلق.. واغلاق القطاع متعلق بتطور الحالة الوبائية



غزة / سما /

أكد مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، اليوم الاثنين، اكتشاف مجموعة من الإصابات تحمل الطفرة البريطانية.

وأوضح العبادلة في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، أن هذه الطفرة لا تثير القلق ولا تختلف عن الطفرات السابقة ولها نفس البروتوكول العلاجي على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الطعوم لها تأثير على هذه الطفرة البريطانية كما الطفرة الأساسية.

وأشار إلى وجود عدة أسباب للإصابات منها عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية ووصول الطفرة الجديدة للقطاع، مضيفًا "نشاهد عدم الالتزام بلبس الكمامة ولا يزيد عن 10% من يلبسون الكمامة وهذه عوامل تزيد من نسبة الإصابات".

ولفت إلى أن الطعوم المجربة عالمياً جميعها تعتبر طعوم معترف بها في حالة طارئة، وهي توفر حماية للحاصل عليها، مشددًا على انه لو أصيب أحد بعد حصوله على المناعة ستكون الإصابة طفيفة ولا يشعر بها.

وحول الحالة الوبائية والعودة للإغلاق قال العبادلة "نتابع الحالة الوبائية في القطاع والإغلاق متعلق بتطور الحالة الوبائية وفي حال وجدنا ارتفاع في عدد الإصابات سيكون هناك إجراءات تتناسب مع معدل الانتشار وعدد الإصابات المسجلة".

اقرا/ي ايضا: الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

وعصر يوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة،  تسجيل عدد من الإصابات بالطفرة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: "ضمن جهود وزارة الصحة في مواجهة ومتابعة الحالة الوبائية تم ادخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس كورونا المستجد"، موضحة أن هذه الفحوصات اثبتت اصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة.

وأكدت أن جملة السياسات والاجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدي التغير فيها، مشددة على أن الاجراء الأكثر فعالية لمكافحة الجائحة هو مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.

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