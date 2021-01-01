  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس هيئة قناة السويس : عودة الملاحة للقناة اليوم الساعة 8 مساء

الإثنين 29 مارس 2021 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس هيئة قناة السويس : عودة الملاحة للقناة اليوم الساعة 8 مساء



القاهرة/سما/

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر عودة الملاحة للقناة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بعدما انتهت الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة.


وأوضح ربيع أن الملاحة ستعود بصورة طبيعية بقناة السويس في الاتجاهين في الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، بعد نجاح تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفن" والتي جنحت منذ أيام بالقناة.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر قد نجحت اليوم الإثنين، في تحريك السفينة البنمية "إيفر جيفن" التي ظلت جانحة في قناة السويس لعدة أيام، حيث تسير السفينة في طريقها إلى منطقة البحيرات لإجراء الكشف عليها.

#هيئة قناة السويس #عودة الملاحة #تعويم سفينة قناة السويس #السفينة الجانحة #السفينة البنمية ايفر جين #تحريك السفينة البنمية #مصر #القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس ​

أول تعليق من البنتاغون على حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس

وزير الحكم المحلي الفلسطيني ينفي مزاعم إسرائيلية عن سرقة "الأرشيف النووي" للسلطة

الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

"أجنحة الموت لمن يزعج الملك".. "لعنة الفراعنة" تتصدر غوغل بسبب الحوادث المأساوية!

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تتحدث عن سلالة كورونا الجديدة: لا تثير القلق.. واغلاق القطاع متعلق بتطور الحالة الوبائية

نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: بينيت بخطته "القذرة" ولبيد يبكي "كورونا" وعباس "يدعو ربه" ونتنياهو "يصنع العجل"

فتح: لو انطبقت السماء على الأرض لا انتخابات بدون القدس.. واسرائيل لم ترد على طلبنا!

مجلس الوزراء يتخذ قرارات مهمة.. استحداث 6000 وظيفة جديدة وتحويل ملفات غزة لجهات الاختصاص

الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تعلن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة

اعلان سما رسائل