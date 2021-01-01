الأوقاف بغزة تبحث استعدادات رمضان مع العاملين بالمساجد

غزة / سما /

عقدت مديرية وزارة الأوقاف بمحافظة غزة اللقاء السنوي الخاص بالعاملين في المساجد لبحث الاستعداد لشهر رمضان المبارك والاجراءات الوقائية المتبعة في ظل جائحة "كورونا".

وذكرت الوزارة أن اللقاء عقد بحضور مدير عام المديريات في الأوقاف أ. منذر الغماري ومدير أوقاف غزة د. محمد سالم ومدير المديريات أ. راني العدلوني.

وأكد الغماري على الدور الريادي والمبذول من قبل العاملين بالمساجد، داعياً إياهم للعمل على تهيئة الأجواء الإيمانية المناسبة للمصلين، وإبراز صورة جيدة عن وزارة الأوقاف في التعامل مع الناس والاهتمام بالمساجد.

واستعرض خطة الأوقاف خلال شهر رمضان وآلية العمل خلال المرحلة القادمة التي رسمها الدكتور المغفور له بإذن الله يوسف فرحات.

وأشار إلى أن الأوقاف لا تألوا جهداً في سبيل حل الإشكالات المتعلقة بملف الخدمات، موجهاً بعض النصائح والتعليمات لهم في ظل جائحة كورونا، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

من جهته، شدد "سالم" على ضرورة الالتزام بقرارات وزارة الأوقاف المتعلقة بإدارة المساجد وأداء الشعائر، ونظافة المساجد والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لتكون في أفضل صورها لاستقبال شهر رمضان المبارك.