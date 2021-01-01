مزارعو غزة يطالبون بدمج قضاياهم في البرامج الانتخابية

غزة / سما /

طالب مزارعون من قطاع غزة بدمج قضاياهم في البرامج الانتخابية للقوائم المرشحة وإعطائهم أولوية في هذه البرامج.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، بمشاركة العشرات من المزارعين وطاقم الإغاثة.

ودعا المزارعون خلال الجلسة إلى تفعيل صندوق درء المخاضر والتأمينات الزراعية والعمل على تشكيل جسر نقابي وحقوقي للمطالبة بحقوقهم.

وأكد المزارعون خلال هذه الجلسة أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم العوامل الأساسية في تعزيز الصمود إذ يعتبر شريان الاقتصاد الفلسطيني، معربين في الوقت ذاته عن شكرهم للإغاثة الزراعية لما تقدمه من مساعدات لهم في الأوقات الحرجة لاسيما في الحصار والوقف الدائم بجوار المزارعين وقضاياهم واحتياجاتهم.

بدوه تناول طاقم الإغاثة أهمية مشاركة المزارعين في العملية الانتخابية والخروج بقائمة من القضايا ذات الصلة بالمزارعين والضغط على المرشحين لدمج قضاياهم ومشاكلهم ضمن البرامج الانتخابية التي من المقرر عقدها في 21ايار/مايو القادم.

يذكر أن قطاع الزراعة يعاني الكثير من المشاكل لاسيما منع التصدير وتسويق المنتجات نتيجة الإغلاق المستمر للمعابر بالإضافة إلى مشكلة المياه وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وتعرض الأراضي للغرق نتيجة فتح السدود وإطلاق النار المستمر نحو المزارعين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.