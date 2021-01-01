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مركز: الاحتلال هدم أكثر من 170 ألف مسكن فلسطيني

الإثنين 29 مارس 2021 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز: الاحتلال هدم أكثر من 170 ألف مسكن فلسطيني



رام الله / سما /

قال مركز أبحاث الاراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إن الاحتلال ھدم أكثر من 170 ألف مسكن فلسطیني، وصادر أكثر من 21 ملیون دونم من أراضي بلد تبلغ مساحتھا حوالي 27 ملیون دونم فقط، وقام بتھجیر حوالي 65 بالمئة من شعب فلسطین، وما زال ھذا الشعب صامدًا متمسكًا بحقه التاريخي بأرضه ووطنه.

جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الـ 45 ليوم الأرض الخالد الذي يصادف الثلاثين من آذار من كل عام، مشيرًا إلى أن "الاحتلال لأرض فلسطين جعل الأرض والمسكن عقارًا تجاریًا، یتلاعبون بحقوق ملكیته من أجل نزع حق شعب فلسطین في أرضه وسیادته علیھا، مستبدلینھم بمستوطنین جاؤوا بھم من كافة أصقاع الأرض، بغرض استعماري محض ضاربین بعرض الحائط كل المواثیق والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة والأمم المتحدة".

وأضاف البيان "شعب فلسطین فقط ھو من یحتفي بیوم الأرض الذي أصبح له عیدًا مقدسًا یعبر عن تمسك ھذا الشعب بأرضه مھما طال أمد الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الاحتلال ھدم قریة العراقیب البدویة في النقب الفلسطیني للمرة 184، ویستعد أھل العراقیب لإعادة البناء للمرة الخامسة والثمانین بعد المئة، كما وكشف (الاحتلال) عن عنصريته ببناء جدار بطول یزید عن 700 كم لیحجز الفلسطینیین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة عام 1967، فضلاً عن اقامة 880 حاجزًا آخر داخلیًا لیقطع سبل حركتھم، إضافة لانشائه حوالي 538 مستعمرة وبؤرة استیطانیة على أرضهم.

#سلطات الاحتلال #هدم منازل #منازل الفلسطينيين

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