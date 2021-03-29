نقابة الاطباء تقرر تخفيف الإجراءات الاحتجاجية حتى نهاية الاسبوع

رام الله / سما /

قرر مجلس نقابة الاطباء، اليوم الاثنين، تخفيف الإجراءات الاحتجاجية حتى نهاية الاسبوع؛ "لاعطاء كل من ناشدنا الفرصة بمطالبة الحكومة ومناشدتها في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ومساندة الجيش الابيض في انهاء هذه الازمة".

وشملت قرارات المجلس استثناء كل ما يخص مرضى كورونا من مراكز السحب والفرز والعلاج من أي فعاليات حتى نهاية الاسبوع، والعمل في باقي المستشفيات يكون بالمناوبين فقط باستثناء اقسام الطوارئ والولادة والسرطان وغسيل الكلى وأمراض الدم ومستشفى الأمراض النفسية والتحويلات.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن مجلس النقابة:

الرقم : 16/46/2021

تاريخ : 29/03/2021

بيان صادر عن نقابة الأطباء- مركز القدس

قال تعالى "وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"

الزميلات والزملاء الاعزاء، أهلنا الكرام ، أبناء شعبنا العظيم…

اجتمع مجلس نقابة الاطباء برئاسة النقيب الدكتور شوقي صبحة، حيث أكد ان دور النقابة هو متابعة حقوق المنتسبين والدفاع عنهم والحفاظ على صحة المواطن، و قراراتنا نابعة من منطلقاتنا الوطنية بكل شفافية واستقلالية.

إننا في نقابة الاطباء، كنا وسنبقى ومازلنا الأحرص على صحة المواطن، بصفتنا الجيش الأبيض وخط الدفاع الاول، وعليه فإننا ومن هذا المنطلق الأخلاقي تجاه مرضانا، واستجابة للمناشدات العديدة من مؤسسات المجتمع الوطنية والمدنية، ورغم تنكر الحكومة للقيام بواجباتها تجاه الأطباء وحقوقهم غير آبهة بصحة المواطن وسلامته، ومع أننا طالبنا فقط بتثبيت الحقوق المشروعة والمتفق عليها، الا ان الحكومة فضلت ان تغامر بصحة المواطن على حساب ذلك.

وبناءا عليه فقط قرر المجلس تخفيف الإجراءات حتى نهاية الاسبوع، لاعطاء كل من ناشدنا الفرصة بمطالبة الحكومة ومناشدتها في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ومساندة الجيش الابيض في انهاء هذه الازمة، وعليه ستكون الإجراءات على النحو التالي:

1-استثناء كل ما يخص مرضى كورونا من مراكز السحب والفرز والعلاج من أي فعاليات حتى نهاية الاسبوع.

2-العمل في باقي المستشفيات يكون بالمناوبين فقط باستثناء اقسام الطوارئ والولادة والسرطان وغسيل الكلى وأمراض الدم ومستشفى الأمراض النفسية والتحويلات.

3-تفتح مراكز الرعاية الصحية الأولية يوم الأربعاء لتمكين المرضى من الحصول على الأدوية.

4-يتوقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في نابلس ورام الله.

وتؤكد نقابة الاطباء على أنها جاهزة للمتابعة مع كل الحريصين والشرفاء من أبناء هذا البلد وقادته من أجل إنهاء هذه الأزمة، وننوه أن هذا الاجراء ليس من باب التنازل أو التراجع ولكن حرصا على صحة المواطن والذي تنكرت الحكومة وغفلت عن احتياجاته، وإعطاء كل الاصوات المناشدة للنقابة لاخذ دورها لإنهاء هذه الأزمة.

ونؤكد لهيئتنا العامة أننا ماضون كالسيف حتى تحصيل ما تم التوافق عليه وتثبيت حقوقهم بشكل نهائي.

مجلس نقابة الأطباء