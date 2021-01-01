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"المشتركة" تلتئم لبحث مسألة دعم مرشح لتشكيل حكومة

الإثنين 29 مارس 2021 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المشتركة" تلتئم لبحث مسألة دعم مرشح لتشكيل حكومة



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تجتمع اليوم مُركبات "القائمة المشتركة" لحسم مسألة ما إذا كانت ستدعم مرشحًا ما لتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة أم لا وتحديد متطلباتها مقابل ذلك.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، يأتي هذا قبل اللقاء المرتقب مع رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد خلال الأيام القلائل المقبلة.
 
وفي السياق، بدأت الاتصالات بين "القائمة العربية الموحدة" وحزب "الليكود"، على أن يتمّ عقد لقاء بين الطرفين في القريب العاجل.
 
وأشارت القناة إلى أنّ رئيس الكنيست النائب يريف ليفين يلعب دور الوسيط في هذه المفاوضات.

#القائمة العربية المشتركة #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية

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