"الخارجية": حالتا وفاة جديدتان بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 385 وفاة، فيما استقرت الإصابات عند 13310 إصابة منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية للمواطنة حنان أديب أحمد أبو عاصي (74 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 11، فيما سجلت 1367 إصابة سابقة.

وفي البرازيل، أفادت سفارتنا بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة مفيدة جابر سليمان عثمان، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 14 حالة.