الإحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر صدقي المقت في الأقصى

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلامية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت اليوم الاثنين الأسير المحرر صدقي المقت في ساحات المسجد الأقصى.



وذكرت أن المقت وهو من هضبة الجولان السوري المحتل، اعتقل فيما كان يجري مقابلة تلفزيونية مع الصحفية منى القواسمي.

وأشارت إلى أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المقت ومعه الصحفية القواسمي وصادرت أجهزتهما الخلوية.

من هو صدقي المقت الملقب بعميد الأسرى السوريين؟

صدقي المقت درزي من مواليد بلدة مجدل شمس في الجولان في 1967. وحكم عليه في 2015 بالسجن أحد عشر عاما بتهمة التجسّس والخيانة والاتّصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى سوريا في أوقات الحرب



وكان المقت أسيرا في السجون الاسرائيلية وتم الافراج عنه في آب/أغسطس من عام 2012 بعد 27 عاما قضاها في السجون الاسرائيلية .

وقد تم إعادة اعتقاله "في 25 شباط - فبراير2015 بعدما اتُهم بتوثيق تعاون جيش الاحتلال الإسرائيلي مع عناصر من "جبهة النصرة".

وتم الإفراج عنه من قبل السلطات الإسرائيليّة خلال الليلة الفاصلية بين الخميس 9 و الجمعة 10 يناير - كانون الثاني 2020 مع سوري آخر هو أمل أبو صلاح الذي هو الآخر من سكان الجولان المحتلّ في إطار عمليّة تبادل معقّدة سهّلتها روسيا وتمثلت من الطرف السوري في إعادة رفات جندي إسرائيلي إلى إسرائيل كان قد فقد خلال عملية اجتياح لبنان من قبل اسرائيل في عام 1982.