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فتح: لو انطبقت السماء على الأرض لا انتخابات بدون القدس.. واسرائيل لم ترد على طلبنا!

الإثنين 29 مارس 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: لو انطبقت السماء على الأرض لا انتخابات بدون القدس.. واسرائيل لم ترد على طلبنا!



رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الأتيرة: تصميم الكل الفلسطيني على إجراء الانتخابات في مدينة القدس، قائلاً: "الانتخابات نريدها في القدس ترشحاً ودعاية وانتخابياً وتصويتاً، ولو انطبقت السماء على الارض لا انتخابات دون القدس".

ووفق ما نقلت مفوضية الإعلام في حركة فتح، فقد أوضح الأتيرة ان الجانب الإسرائيلي لم يرد حتى اليوم على طلب إجراء الانتخابات في القدس، مطالباً بأوسع تدخل دولي للضغط على اسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس بسلاسة.

وأضاف "نحن في فتح لدينا ثوابت، والقدس بالنسة لنا هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وليس لدي معلومات ان التاريخ يتغير، والقدس كل شيء اذا كل شيء سيكون مُتاحا".
 

#حركة فتح #الانتخابات الفلسطينية #اسرائيل #القدس المحتلة

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