  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خريشة يعلن تسجيل قائمة "وطن" المستقلة

الإثنين 29 مارس 2021 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة يعلن تسجيل قائمة "وطن" المستقلة



رام الله/سما/

أعلن النائب السابق في المجلس التشريعي حسن خريشة عن تسجيل قائمة "وطن" المستقلة لدى لجنة الانتخابات المركزية برام الله.

وقال خريشة خلال مؤتمر صحفي، أن القائمة تضم شخصيات أكاديمية واقتصادية ورؤساء بلديات قدموا استقالاتهم مثل أنور الشاعر، وعمال ولاجئين ومزارعين وجرحي وأسرى وكل ألوان الطيف الفلسطينية".

وأكد خريشة أن القائمة ستكون جامعة في البرلمان، وما يميزها أنها تضم عدد من الكفاءات العملية والوطنية، حيث تمثل نسبة النساء فيها 30% وعلى رأسهم الإعلامية ريم العمري. وأوضح أنه تم إجراء مشاورات وكان هناك رغبة بضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية، ذلك أن الشعب حرم من حقه لأكثر من 15 سنة من التوجه لصناديق الاقتراع.

وقال خريشة: "هذه الانتخابات سياسية بامتياز، والمطلوب من الناس كلها أن تصوت من أجل مستقبلها وتاريخها لأنه يوجد هدف سياسي من ورائها". وأكد أن القائمة تؤمن بخيار المقاومة، وأن "حلفاءنا هم المقاومين، وسنعمل جاهدين من أجل والتعاون مع الآخرين الذين يمثلون النهج السياسي والأمني الذي نريده، وإنصاف الفئات المهشمة والمحرومة التي عانت مر الانقسام". وأشار إلى أن برنامج القائمة سيعلن للشارع الفلسطيني عند السماح بإعلانه من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

#حسن خريشة #قائمة وطن #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. أولمرت يقترح حل خاص للجزء المقدس في مدينة القدس ويؤكد: لا أثق بنتنياهو!!

التنمية بغزة : ننتظر إجراءات جديدة لبرنامج شيكات الشؤون الاجتماعية وصرف 4 دفعات

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس ​

وزير الحكم المحلي الفلسطيني ينفي مزاعم إسرائيلية عن سرقة "الأرشيف النووي" للسلطة

أول تعليق من البنتاغون على حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس

"أجنحة الموت لمن يزعج الملك".. "لعنة الفراعنة" تتصدر غوغل بسبب الحوادث المأساوية!

الأخبار الرئيسية

في حال رفض الاحتلال..قيادي بفتح: هناك طريقة لمشاركة أهالي القدس في الانتخابات ترشيحا وتصويتا

فتح: لو انطبقت السماء على الأرض لا انتخابات بدون القدس.. واسرائيل لم ترد على طلبنا!

مجلس الوزراء يتخذ قرارات مهمة.. استحداث 6000 وظيفة جديدة وتحويل ملفات غزة لجهات الاختصاص

الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تعلن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة

الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

اعلان سما رسائل