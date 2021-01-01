خريشة يعلن تسجيل قائمة "وطن" المستقلة

رام الله/سما/

أعلن النائب السابق في المجلس التشريعي حسن خريشة عن تسجيل قائمة "وطن" المستقلة لدى لجنة الانتخابات المركزية برام الله.

وقال خريشة خلال مؤتمر صحفي، أن القائمة تضم شخصيات أكاديمية واقتصادية ورؤساء بلديات قدموا استقالاتهم مثل أنور الشاعر، وعمال ولاجئين ومزارعين وجرحي وأسرى وكل ألوان الطيف الفلسطينية".

وأكد خريشة أن القائمة ستكون جامعة في البرلمان، وما يميزها أنها تضم عدد من الكفاءات العملية والوطنية، حيث تمثل نسبة النساء فيها 30% وعلى رأسهم الإعلامية ريم العمري. وأوضح أنه تم إجراء مشاورات وكان هناك رغبة بضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية، ذلك أن الشعب حرم من حقه لأكثر من 15 سنة من التوجه لصناديق الاقتراع.

وقال خريشة: "هذه الانتخابات سياسية بامتياز، والمطلوب من الناس كلها أن تصوت من أجل مستقبلها وتاريخها لأنه يوجد هدف سياسي من ورائها". وأكد أن القائمة تؤمن بخيار المقاومة، وأن "حلفاءنا هم المقاومين، وسنعمل جاهدين من أجل والتعاون مع الآخرين الذين يمثلون النهج السياسي والأمني الذي نريده، وإنصاف الفئات المهشمة والمحرومة التي عانت مر الانقسام". وأشار إلى أن برنامج القائمة سيعلن للشارع الفلسطيني عند السماح بإعلانه من قبل لجنة الانتخابات المركزية.