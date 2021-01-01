قرموط : قائمة "المستقبل" متنوعة ترسم معالم الوحدة الوطنية

غزة/سما/

ذكرت نيروز قرموط المتحدثة باسم قائمة المستقبل، أنه تم تسجيل قائمة المستقبل وهي قائمة المستقبل والأمل، موضحًة أن الشعب الفلسطيني يرزخ تحت ضغوطات عدة الذي يمعن باستخدام القوة.

وأضافت قرموط، أن الانتخابات التشريعية هي فرصة كي يعلن شعبنا إرادته ويقول كلمته من اجل تجاوز حالة اليأس، متابعًة: "نتقدم بالكرامة والعدالة والتنمية والإرداة الثورية نحو امتلاك الحق الثوري بالمشاركة لنسجل أوراق ترشيحنا".

وأشارت إلى قائمة المستقبل متنوعة ترسم معالم الوحدة الوطنية، مبيّنًة أننا ننطلق من رؤية طموحه وهادفة، من أجل بناء واقع فلسطيني مختلف.

وتابعت قرموط: "نبحث عن البناء الديمقراطي والتحرر الوطني وصون الكرامة"، مؤكدًا أن حماية الحقوق والحريات هي أساس بناء المجتمع السليم.