الجهاد الاسلامي: المقاومة هي سبيلنا الوحيد للوحدة والخروج من المأزق الداخلي

غزة / سما /

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب، أن محاولات تركيع الشعب الفلسطيني فشلت، وستفشل أمام حالة الصمود والمقاومة والوعي المستند إلى العقيدة الثابتة.

وشدد شهاب خلال كلمة له في المؤتمر الرقمي التفاعلي الذي تنظمه مؤسسة "ميثاق" الإعلامية تحت وسم "التحرير قدر الأرض"، على أن المقاومة ستظل السلاح الأمضى والنهج الأصوب، مشيرًا إلى أنها "سبيلنا للوحدة والخروج من المأزق الداخلي".

وقال: "لا خلاص لنا إلا بالاجتماع على هدف التحرير، ولا فائدة من أي خطوة لا تستند للثوابت والمقاومة".

وأضاف: "علينا حماية الوعي الوطني والتسلح بالحق والايمان مهما بلغت التحديات والمؤامرات والبقاء متأملين في التحرير".