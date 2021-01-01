  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو:الصحة الفلسطينية تتسلّم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" من الصين

الإثنين 29 مارس 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو:الصحة الفلسطينية تتسلّم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" من الصين



رام الله/سما/

تسلّمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا من الصين.

يذكر أن الوضع الوبائي في فلسطين يشهد تطورًا خطيرًا، وذلك مع دخول الطفرة الجديدة للفيروس التاجي.


و أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل عدد من الإصابات بالطفرة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: "ضمن جهود وزارة الصحة في مواجهة ومتابعة الحالة الوبائية تم ادخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس كورونا المستجد"، موضحة أن هذه الفحوصات اثبتت اصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة.

#وزارة الصحة الفلسطينية #لقاح سينوفارم #الصين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. أولمرت يقترح حل خاص للجزء المقدس في مدينة القدس ويؤكد: لا أثق بنتنياهو!!

التنمية بغزة : ننتظر إجراءات جديدة لبرنامج شيكات الشؤون الاجتماعية وصرف 4 دفعات

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس ​

وزير الحكم المحلي الفلسطيني ينفي مزاعم إسرائيلية عن سرقة "الأرشيف النووي" للسلطة

أول تعليق من البنتاغون على حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس

"أجنحة الموت لمن يزعج الملك".. "لعنة الفراعنة" تتصدر غوغل بسبب الحوادث المأساوية!

الأخبار الرئيسية

في حال رفض الاحتلال..قيادي بفتح: هناك طريقة لمشاركة أهالي القدس في الانتخابات ترشيحا وتصويتا

فتح: لو انطبقت السماء على الأرض لا انتخابات بدون القدس.. واسرائيل لم ترد على طلبنا!

مجلس الوزراء يتخذ قرارات مهمة.. استحداث 6000 وظيفة جديدة وتحويل ملفات غزة لجهات الاختصاص

الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تعلن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة

الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

اعلان سما رسائل