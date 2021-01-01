فيديو:الصحة الفلسطينية تتسلّم 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" من الصين

رام الله/سما/

تسلّمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا من الصين.

يذكر أن الوضع الوبائي في فلسطين يشهد تطورًا خطيرًا، وذلك مع دخول الطفرة الجديدة للفيروس التاجي.



و أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل عدد من الإصابات بالطفرة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: "ضمن جهود وزارة الصحة في مواجهة ومتابعة الحالة الوبائية تم ادخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس كورونا المستجد"، موضحة أن هذه الفحوصات اثبتت اصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة.