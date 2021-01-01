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أبو سنينة يبحث انتهاكات الاحتلال بالخليل مع الوكالة الفرنسية للتنمية

الإثنين 29 مارس 2021 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سنينة يبحث انتهاكات الاحتلال بالخليل مع الوكالة الفرنسية للتنمية



الخليل / سما /

التقى رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الإثنين، المدير الإقليمي الجديد للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) مارتن بارني، لبحث أوضاع الخليل وممارسات الاحتلال العنصرية بحق المواطنين، والتحديات التي تواجه البلدية في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع المختلفة.

وتحدّث أبو سنينة خلال اللقاء المنعقد في دار البلدية، عن تاريخ الخليل وأهميتها الاقتصادية وتقسيم المدينة وانتهاكات الاحتلال ومعاناة المواطنين القاطنين في البلدة القديمة.

وناقش جُملة من المشاريع الحيوية والتنموية التي تسعى البلدية لتنفيذها، والتي تعتبر ضمن أولوياتها، خاصةً مشاريع شبكات الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار.

بدوره، أكّد بارني، على استعداده لبذل كل الجهود لتوفير الدعم لمشاريع البلدية من خلال المؤسسات الفرنسية المختلفة.

وكان اللقاء بحضور كل عددٍ من أعضاء المجلس البلدي ومدير عام الوكالة الفرنسية في القدس هاني بلاطة.

#بلدية الخليل #تيسير أبو سنينة

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