غانتس يدعو لاجتماع رباعي ويهدوت هتوراة يتحفظ على نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

دعا بيني غانتس زعيم حزب أزق - أبيض، اليوم الاثنين، إلى عقد اجتماع رباعي بحضور يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل، ونفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد، وجدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، لحل الخلاف السياسي وإيجاد طريقة تهدف لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو زعيم الليكود، وتشكيل حكومة نزيهة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن غانتس وجه الدعوة لعقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن.

ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه قناة ريشت كان العبرية، أن حزب يهدوت هتوراة من أحزاب الحريديم يرفض في الوقت الحالي قبول طلب نتنياهو لإعلان دعمه لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب القناة، فإن رئيس الحزب موشيه غافني رفض الإعراب عن دعمه لنتنياهو، مشيرةً إلى أنه أبلغ الأخير بأنه سيعقد غدًا اجتماعًا لحزبه والنظر في ذلك.

وكان حزب شاس وهو من الحريديم أعلن اليوم دعمه لنتنياهو وأنه سيوصي به لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في وقت سابق من اليوم أنه سيبدأ يوم الاثنين المقبل جولة من المشاورات مع مندوبي الأحزاب حتى يوم الأربعاء المقبل لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة.