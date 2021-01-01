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المستوطنون يقتحمون موقع برناط الأثري في جبل عيبال

الإثنين 29 مارس 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يقتحمون موقع برناط الأثري في جبل عيبال



نابلس / سما /

 اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، موقع برناط الأثري في جبل عيبال بنابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مئات المستوطنين وصلوا بواسطة دراجات نارية وحافلات إلى الموقع الأثري الواقع على قمة جبل عيبال.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل كثيف في الطرقات والشوارع المحيطة لتأمين الحماية للمستوطنون في طريقهم إلى الموقع الأثري.

وهذه هي أول مرة يشارك بها هذا العدد من المستوطنين في اقتحام هذا الموقع، بمشاركة عائلات من المستوطنين.

وكانت مجموعات "فتية التلال" قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها اقتحام جبل عيبال للوصول إلى الموقع الأثري الذي يزعم المستوطنون أنه يعود لمذبح يوشع بن نون.

#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #موقع برناط الأثري

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