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تجمع الكل الفلسطيني ينضم لسباق التشريعي

الإثنين 29 مارس 2021 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجمع الكل الفلسطيني ينضم لسباق التشريعي



رام الله / سما /

في ظل النقاشات الساخنة وما آلت إليه الأمور بين قادة العمل الوطني والاجتماعي والسياسي، حول تشكيل قوائم للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي، دخلت قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" على الخط الساخن في سباق الانتخابات.

حيث حصلت القائمة على الرقم 7 بعد تسجيلها رسميا لدى لجنة الانتخابات المركزية اليوم في رام الله.

ويقود رئيس قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" الدكتور المحامي بسام القواسمي، والذي عمل كأستاذ قانون القضاء الإداري والقانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة الخليل، بالاضافة الى نخبة من الكفاءات الوطنية من كافة المشارب السياسية.

وقال القواسمي:" يعرف الجمهور تمام المعرفة الصراعات الدائرة على الساحة الفلسطينية، ونحن في قائمة "تجمع الكل الفلسطيني" سعينا وعملنا على توحيد جهود الجميع للعمل على خدمة الوطن والمواطن، وجوهر عملنا يكمن في العمل الوحدوي التجميعي، بغض النظر عن المذاهب السياسية التي ينتمي لها أعضاء القائمة".

وتابع قائلاً:" قائمتنا أثارت الكثير من التساؤلات والنقاشات، قبل ان نقوم بتسجيلها رسمياً لدى لجنة الانتخابات المركزية ونحصل على الرقم 7 في القائمة، لدينا تنوع فكري ومهني ونمثل كافة الشرائح والقطاعات في المجتمع الفلسطيني".

وزاد في حديثه:" تجمع الكل الفلسطيني، جاء ليلبي احتياجات المواطن ولدينا مفاهيم مختلفة عن الآخرين، وسيتم الاعلان في حينه عن برنامجنا الانتخابي، والذي نؤمن بأنه سيكون سبيلنا للحفاظ على الكل الفلسطيني".

#انتخابات المجلس التشريعي #الانتخابات الفلسطينية

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