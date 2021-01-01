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الاحتلال يخطر بوقف العمل في استصلاح أرض جنوب الخليل

الإثنين 29 مارس 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بوقف العمل في استصلاح أرض جنوب الخليل



الخليل /سما/

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا بوقف العمل في استصلاح أرضه، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن عمر ربعي في قرية التوانة إخطارا بوقف العمل في استصلاح ارضه بحجة انها اثرية تاريخي، مضيفا أن نشطاء المقاومة والصمود حاولوا التصدي لها، ومنعها من الاستيلاء على جرافة كان بالمكان.

يشار إلى أن سكان قرية التوانه، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم، الذين يحاولون من خلالها توفير حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

#قوات الاحتلال #اخطار

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