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لجنة الانتخابات المركزية تعلن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة

الإثنين 29 مارس 2021 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات المركزية تعلن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة



رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة منذ بداية عملية الترشح وحتى نهاية دوام اليوم الاثنين بلغ (15) قائمة انتخابية، للتنافس في انتخابات المجلس التشريعي 2021.

وبينت اللجنة أنها قبلت ترشح خمس قوائم، وجرى إبلاغها رسمياً بقرار الاعتماد، وهي (قائمة فلسطين للجميع، وقائمة التغيير الديمقراطي، وقائمة كرامتي الشبابية المستقلة، وقائمة الوفاء والبناء، وقائمة طفح الكيل)، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021، علما بأن الكشف الأولي للقوائم والمرشحين سيعلن رسمياً بتاريخ 6 نيسان/ابريل المقبل.

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