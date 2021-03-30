غزة: جامعة الأزهر تصدر بيانًا بشأن الدوام الأكاديمي والإداري

غزة /سما/

أصدرت إدارة جامعة الأزهر، مساء يوم الإثنين، بيانًا صحفيًا بشأن تعليق التعليم الوجاهي لبرامج البكالوريوس والعودة للدوام الإداري الجزئي.

وأشارت إلى أنه نظرًا لتطورات الوضع الصحي في قطاع غزة بسبب جائحة كورونا، وتزايد عدد الاصابات في الآونة الأخيرة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة، فقد تقرر الآتي:

أولا: يعلق العمل بالمحاضرات الوجاهية لجميع الطلبة المسجلين في برامج البكالوريوس بكافة كليات الجامعة، ويستكمل/يستمر العمل بنظام التعليم الالكتروني على منصة الموودل لكافة المستويات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021م.

ثانيا: يستمر تعليق التدريب السريري لطلبة الكليات الطبية في مشافي قطاع غزة.

ثالثا: تستمر المحاضرات العملية في المختبرات والعيادات وجاهياً مع الأخذ بعين الاعتبار اجراءات الوقاية والسلامة المشددة الخاصة بجائحة كورونا.

رابعا: يستمر العمل بالمحاضرات الوجاهية لطلبة الدراسات العليا لحين صدور ما يخالف ذلك.

خامسا: تعقد الامتحانات النصفية لجميع طلبة البكالوريوس الكترونياً حسب الجداول المعدة من الكليات عبر منصة الموودل.

سادسا: يستمر العمل الإداري بالجامعة بشكل جزئي يومياً؛ من التاسعة وحتى الثالثة ظهراً، وذلك لتقديم الخدمات لطلبة الجامعة والمراجعين في كافة الدوائر؛ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021