موعد مباراة فلسطين والسعودية والقنوات الناقلة في التصفيات المشتركة

الرياض / سما

يلتقي منتخبنا الوطني الفلسطيني شقيقه المنتخب السعودي في لقاء مصيري ضمن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، يوم غد الثلاثاء.

وتقام المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة ومكة المكرمة، في حين ستنقل عبر قناة السعودية الرياضية.

مباراة فلسطين والسعودية

ويغيب عن صفوف المنتخب لاعب العربي الكويتي عدي الدباغ، ولاعب بيراميدز المصري محمود وادي وهداف دوري المحترفين لاعب جبل المكبر المقدسي شهاب القنبر.

وكان المنتخبان خاضا لقاءً تاريخياً على ستاد الشهيد فيصل الحسيني شمال القدس المحتلة في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2019، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية وانتهى التعادل السلبي، لتكون أول مواجهة تجمع الفريقين على أرض فلسطين.

ويحل منتخبنا في المركز الخامس بمجموعته وبرصيده 4 نقاط جمعها من فوز في بداية مشواره على أوزبكستان ومن تعادله أمام السعودية، بينما خسر أمام أوزبكستان في لقاء العودة وسنغافورة واليمن.

وكان المنتخب الفلسطيني قد وصل إلى الرياض يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري؛ استعدادا لمواجهة السعودية، فيما كان في استقبال بعثة الفدائي عدد من المسؤولين في المملكة وسفير فلسطين.