عساف يبحث التعاون المشترك مع جمعية رجال الأعمال

رام الله /سما/

استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الإثنين، وفدًا من جمعية رجال الأعمال برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد العامور.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، التعاون المشترك، بما يساهم في تسليط الضوء على هذا القطاع المهم وانعكاساته على الاقتصاد الفلسطيني والتنمية ودعم صمود المواطنين.

وأكّد عساف على أنّ الإعلام الرسمي يُدرك أهمية هذا القطاع ويوليه اهتمامًا خاصًا في التغطيات والبرامج التلفزيونية والإذاعية والإعلام الالكتروني، ويبرز التحديات التي تواجهه مع المسؤولين وجهات الاختصاص.

وأشار إلى استعداد الهيئة، لأجل تسليط الضوء أكثر على التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص.

من جانبه، أشاد العامور بتطور الإعلام الفلسطيني ودوره في إبراز النجاحات الاقتصادية وتسليط الضوء على واقع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بما يساهم في معالجة كافة المشاكل والتحديات التي تواجهها.

وحضر اللقاء من جعية رجال الأعمال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية كامل مجاهد، وعضو مجلس الإدارة زياد عنبتاوي، وأمين الصندوق محمود زلموط، وأمين السر أحمد مشعشع، وعضو مجلس الرقابة رائد سلامة.

ومن الإعلام الرسمي مدير عام التلفزيون خالد سكر، ومدير عام الإذاعة عايد عويمر، ومدير عام الأخبار التلفزيونية محمد البرغوثي، ومدير عام البرامج التلفزيونية نزار الغول والمشرف على البرنامج الصباحي ومن مكتب الوزير مي حبايب.