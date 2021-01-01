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تفاصيل لقاء محافظ جنين مع فريق الدعم البريطاني

الإثنين 29 مارس 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء محافظ جنين مع فريق الدعم البريطاني



جنين /سما/

التقى محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الإثنين، العميد ستيفن كارترايت من فريق الدعم البريطاني في فلسطين، وأطلعه على أوضاع المحافظة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد الرجوب خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة، اليوم الاثنين، على أهمية  الدور البريطاني في دعم الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

واستعرض الرجوب، مجمل الأوضاع التي تعيشها المحافظة والتحديات في ظل استمرار الاحتلال وممارساته ضد أبناء شعبنا، والوضع الأمني الداخلي والتعاون بين الأجهزة الأمنية من أجل تعزيز تطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي، إلى جانب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدوره، عبّر كارترايت، عن تطلعه لبناء شراكة بين الجانبين.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب

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