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محكمة نابلس تصدر حكمًا بالسجن 7 سنوات ونصف وغرامة مالية بحق مدان بتهمة نقل مخدرات

الإثنين 29 مارس 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة نابلس تصدر حكمًا بالسجن 7 سنوات ونصف وغرامة مالية بحق مدان بتهمة نقل مخدرات



نابلس /سما/

أصدرت محكمة بداية نابلس، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن الفعلي 7 سنوات ونصف، وغرامة مالية قدرها 7500 دينار، على المتهم (ف،ع)، بعد إدانته بتهمة نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادة (6/1) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 15 ألف دينار أردني، ولكون أن المدان شاب في مقتبل عمره ومعيل لأسرة فإنها قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة 7 سنوات ونصف، وغرامة مالية 7500 دينار أردني .

#محكمة نابلس #تجار مخدرات

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